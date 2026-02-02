17:25, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистон аҳолисининг расмий сони эълон қилинди
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюросининг ҳисоботига кўра, Қозоғистон аҳолиси 2026 йил 1 январь ҳолатига кўра 20 495 975 кишини ташкил этган, деб хабар беради Kazinform.
2025 йил бошидан бери ўсиш 212 576 кишини ташкил этди.
Аҳолиси икки миллиондан ортиқ бўлган иккита минтақа:
- Алмати — 2 347 924 киши
- Туркистон вилояти — 2 148 658 киши.
Аҳолиси бир миллиондан ортиқ бўлган минтақалар:
- Астана — 1 638 233 киши
- Алмати вилояти — 1 596 331 киши
- Чимкент — 1 293 648 киши
- Жамбил вилояти — 1 215 373 киши
- Қарағанди вилояти — 1 131 287 киши.
Энг кам аҳоли Улитау вилоятида — 218 993 киши қайд этилган.
Аҳолининг чиқиб кетиши Жамбил, Қостанай, Шимолий Қозоғистон, Туркистон, Шарқий Қозоғистон ва Қарағанди вилоятларида, шунингдек, Абай, Жетису ва Улитов вилоятларида қайд этилган.
Қозоғистоннинг шаҳар аҳолиси 13 029 803 кишини, қишлоқ аҳолиси эса 7 466 172 кишини ташкил этди.