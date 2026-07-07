Қозоғистонликларнинг 87 фоизи мамлакат сиёсий йўналишини қўллаб-қувватлайди
ASTANА. Кazinform — DATAmetrics Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти томонидан 2026 йил 13 июндан 2 июлгача ўтказилган сўровнома натижаларини тақдим этди.
«Face-to-face» форматда, яъни юзма-юз суҳбатлар шаклида ўтказилган сўровномада Қозоғистоннинг барча вилоятларидан, шунингдек, Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларидан 18 ёшдан ошган 8000 нафар аҳоли иштирок этди.
Жамоатчилик кайфиятининг асосий кўрсаткичларидан бири фуқароларнинг мамлакатни ривожлантириш йўналишини умумий баҳолашидир. Бу кўрсаткич аҳоли томонидан давлат сиёсатини қабул қилиш даражасини акс эттиради.
— Сўровнома натижалари шуни кўрсатдики, аҳоли давлатнинг сиёсий йўналишини юқори даражада қўллаб-қувватлайди. Хусусан, сўралганларнинг 87,8 фоизи Қозоғистон тўғри йўналишда ривожланаётганини таъкидлади, — дейилади хабарда.
Фуқаролик фаоллигининг муҳим кўрсаткичи аҳолининг сайловларда овоз беришга тайёрлигидир.
Сўровнома ўтказилган пайтда ҚР Қурултойига сайловлар санаси ҳали эълон қилинмаган эди. Шунинг учун респондентларга: "Агар Қурултойга (Парламент) сайловлар келгуси якшанба куни ўтказилса, сиз овоз беришга борасизми?" деган савол берилди.
— Сўровнома натижаларига кўра, фуқароларнинг аксарияти бўлажак Қурултой сайловларида овоз беришга тайёр. Респондентларнинг 75,6 фоизи сайлов участкасига бориш ниятида эканликларини айтишди. Улардан 44,2 фоизи овоз беришини аниқ кўрсатган, 31,4 фоизи эса эҳтимол овоз беришини билдирган, — дейилади хабарда.
Партияларга муносабатни аниқлаш учун респондентларга: "Агар Қурултойга сайловлар келгуси якшанба куни ўтказилса, сиз қайси сиёсий партияга овоз берасиз?" деган савол берилди.
— Сўровнома натижаларига кўра, «Әділет» партияси энг юқори қўллаб-қувватлашга эга бўлди. Респондентларнинг 54,2 фоизи ушбу партияга овоз беришга тайёр эканликларини билдиришди. Иккинчи ўринни 7,3% билан «Ауыл» партияси эгаллади. «Ақ жол» партияси 4,6% билан учинчи ўринни эгаллади. «Respublica» партиясини қўллаб-қувватлаш даражаси 3,4% ни ташкил этди. Сўровномада иштирок этганларнинг 2,4%и Умумиллий социал-демократик партияга овоз беришга тайёр. Қозоғистон Халқ партиясини респондентларнинг 2,1%и қўллаб-қувватлади. «Байтақ» партиясини сўровномада иштирок этганларнинг 1,1%и танлади. "Мен ҳамма нарсага қаршиман" вариантини респондентларнинг 2,3%и кўрсатган, - дейилади хабарда.
Бундан ташқари, сайлов кампанияси давомида сиёсий партиялар учун рақобатлашиш учун етарли имкониятлар мавжудлиги маълум бўлди — сайловчиларнинг катта қисми ҳали ўз танловини қилмаган. Тадқиқот натижаларига кўра, фуқароларнинг 22,6%и, яъни ҳар бешинчи сайловчи қайси партияга овоз беришини ҳал қилмаган.
Умуман олганда, тадқиқот натижалари мамлакатнинг жамиятдаги сиёсий йўналишини юқори даражада қўллаб-қувватлашини ва фуқароларнинг сайлов жараёнида иштирок этишга тайёрлигини кўрсатди.
Намуна Қозоғистон Республикаси аҳолисининг асосий ижтимоий-демографик хусусиятларини, хусусан, яшаш жойи (шаҳар/қишлоқ), жинс ва ёш бўйича ифодалайди. 95% ишонч даражасида намунанинг статистик хато чегараси ±1,1% ни ташкил қилади.
DATAmetrics ушбу тадқиқот натижаларини Қозоғистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2026 йил 3 июлдаги ОСК-11-07/ЗТ-К-29-сонли билдиришномаси асосида эълон қилади.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг апрель ойида ўтказилган сўровномада қозоғистонликларнинг 70% дан ортиғи мамлакат тўғри йўналишда ривожланаётганига ишонишини маълум қилган эди.