Қозоғистонликларга чет элга ўқиш, ишлаш ёки кўчиб ўтиш учун ҳужжатларни расмийлаштириш тартиби эслатилди
ASTANA. Kazinform — Чет элда таълим олишни, ишлашни ёки доимий яшаш учун кўчиб ўтишни режалаштираётган қозоғистонликларга айрим ҳужжатларига олдиндан апостиль қўйдириш талаб қилиниши мумкинлиги эслатилди.
Мутахассисларнинг фикрича, чет элда фойдаланиладиган бир қатор ҳужжатларнинг юридик кучга эга бўлиши учун уларга апостиль расмийлаштириш талаб этилади.
“Апостиль — ҳужжатнинг ҳақиқийлигини тасдиқловчи халқаро белги. У Гаага конвенциясига аъзо давлатларда ҳужжатнинг ҳақиқий эканининг тан олинишига имкон беради”, — деб тушунтирди «Фуқаролар учун ҳукумат» вакиллари.
Мамлакат давлат корпорацияси маълумотига кўра, жорий йил бошидан буён апостиль қўйилган ҳужжатлар орасида қуйидаги тоифалар кўп учраяпти:
- адлия органлари, давлат идоралари ва нотариуслар томонидан берилган ҳужжатлар;
- мактаблар, коллежлар ва техник-касбий таълим муассасалари берган ҳужжатлар;
- прокуратура, тергов ва суриштирув органлари расмийлаштирган ҳужжатлар;
- олий таълим ва олий таълимдан кейинги муассасалар томонидан берилган ҳужжатлар;
- суд органлари берган ҳужжатлар.
Давлат корпорацияси фуқароларга чет элга чиқишдан олдин зарур ҳужжатларни олдиндан текшириб, расмийлаштириш ишларини ўз вақтида амалга оширишни тавсия қилди.