KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонликларга чет элга ўқиш, ишлаш ёки кўчиб ўтиш учун ҳужжатларни расмийлаштириш тартиби эслатилди

    ASTANA. Kazinform — Чет элда таълим олишни, ишлашни ёки доимий яшаш учун кўчиб ўтишни режалаштираётган қозоғистонликларга айрим ҳужжатларига олдиндан апостиль қўйдириш талаб қилиниши мумкинлиги эслатилди.

    За час из Астаны: обновленный аэропорт Балхаша встретил первых пассажиров
    Фото: акимат Карагандинской области

    Мутахассисларнинг фикрича, чет элда фойдаланиладиган бир қатор ҳужжатларнинг юридик кучга эга бўлиши учун уларга апостиль расмийлаштириш талаб этилади.

    “Апостиль — ҳужжатнинг ҳақиқийлигини тасдиқловчи халқаро белги. У Гаага конвенциясига аъзо давлатларда ҳужжатнинг ҳақиқий эканининг тан олинишига имкон беради”, — деб тушунтирди «Фуқаролар учун ҳукумат» вакиллари.

    Мамлакат давлат корпорацияси маълумотига кўра, жорий йил бошидан буён апостиль қўйилган ҳужжатлар орасида қуйидаги тоифалар кўп учраяпти:

    • адлия органлари, давлат идоралари ва нотариуслар томонидан берилган ҳужжатлар;
    • мактаблар, коллежлар ва техник-касбий таълим муассасалари берган ҳужжатлар;
    • прокуратура, тергов ва суриштирув органлари расмийлаштирган ҳужжатлар;
    • олий таълим ва олий таълимдан кейинги муассасалар томонидан берилган ҳужжатлар;
    • суд органлари берган ҳужжатлар.

    Давлат корпорацияси фуқароларга чет элга чиқишдан олдин зарур ҳужжатларни олдиндан текшириб, расмийлаштириш ишларини ўз вақтида амалга оширишни тавсия қилди.

    Жамият Туризм
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф