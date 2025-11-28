15:10, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонликлар Янги йил байрамида неча кун дам олишади
ASTANA. Kazinform — Январь ойида қозоғистонликлар кетма-кет бир неча кун дам олишлари мумкин. Календарга кўра, беш кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган ишчилар 12 кун, олти кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар эса етти кун дам олишади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Беш кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган ишчилар учун:
- 30–31 декабрь — иш кунлари;
- 1–2 январь — Янги йил шарафига байрам кунлари;
- 3–4 январь — дам олиш кунлари;
- 5–6 январь — иш кунлари;
- 7 январь — православ Рождествоси шарафига дам олиш куни.
Олти кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган ишчилар учун:
- 30–31 декабрь — иш кунлари;
- 1–2 январь — байрам кунлари;
- 3 январь (шанба) — иш куни;
- 4 январь (якшанба) — дам олиш куни;
- 5–6 январь — кунлари иш кунлари;
- 7 январь — православ Рождествоси шарафига дам олиш куни.
Мактаб ўқувчилари учун қишки таътил 29 декабрдан 7 январгача давом этади. Болалар 8 январь куни мактабга қайтадилар.
Бундан ташқари, қозоғистонликлар Мустақиллик куни шарафига 16 декабрда қўшимча дам олиш кунига эга бўладилар.