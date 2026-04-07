    20:37, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонликлар май ойида неча кун дам оладилар

    ASTANA. Kazinform — Бу йил, май ойида, Қозоғистонда 4 та байрам нишонланади. Тақвимга кўра, беш кунлик ва олти кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган фуқароларнинг дам олиш кунлари турлича бўлади.

    календарь күнтізбе
    Фото: Kazinform

    Беш кунлик иш ҳафтаси учун:

    Май ойида бешта дам олиш куни бор. Шунинг учун 10 кун шанба ва якшанбага тўғри келади.

    Бундан ташқари, ушбу ойдаги тўртта байрам муносабати билан дам олиш кунлари берилади.

    1 май (жума) — Қозоғистон халқлари бирлиги куни;

    7 май (пайшанба) — Ватан ҳимоячилари куни;

    9 май — Ғалаба куни (9 май шанбадан 11 май душанбага кўчирилди);

    27 май (чоршанба) — Қурбон ҳайитининг биринчи куни.

    Олти кунлик иш ҳафтаси учун:

    1 май (жума) — дам олиш куни, 2 май (шанба) — иш куни, 3 май (якшанба) — дам олиш куни;

    7 май (пайшанба) — дам олиш куни;

    9 май (шанба) — дам олиш куни, 10 май (якшанба) — дам олиш куни, 11 май (душанба) — иш куни;

    27 май (чоршанба) — Қурбон ҳайитининг биринчи куни муносабати билан дам олиш куни.

    Кейин, май ойида ҳафтасига 5 кун ишлайдиганлар 14 кун дам олишади. 6 кунлик жадвалда ишлайдиганлар эса 9 кун дам оладилар.

    Эслатиб щтамиз, аввалроқ Наврўз байрамида қозоғистонликлар беш кунлик иш ҳафтасида кетма-кет 5 кун дам олганини ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
