Қозоғистонликлар май ойида неча кун дам оладилар
ASTANA. Kazinform — Бу йил, май ойида, Қозоғистонда 4 та байрам нишонланади. Тақвимга кўра, беш кунлик ва олти кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган фуқароларнинг дам олиш кунлари турлича бўлади.
Беш кунлик иш ҳафтаси учун:
Май ойида бешта дам олиш куни бор. Шунинг учун 10 кун шанба ва якшанбага тўғри келади.
Бундан ташқари, ушбу ойдаги тўртта байрам муносабати билан дам олиш кунлари берилади.
1 май (жума) — Қозоғистон халқлари бирлиги куни;
7 май (пайшанба) — Ватан ҳимоячилари куни;
9 май — Ғалаба куни (9 май шанбадан 11 май душанбага кўчирилди);
27 май (чоршанба) — Қурбон ҳайитининг биринчи куни.
Олти кунлик иш ҳафтаси учун:
1 май (жума) — дам олиш куни, 2 май (шанба) — иш куни, 3 май (якшанба) — дам олиш куни;
7 май (пайшанба) — дам олиш куни;
9 май (шанба) — дам олиш куни, 10 май (якшанба) — дам олиш куни, 11 май (душанба) — иш куни;
27 май (чоршанба) — Қурбон ҳайитининг биринчи куни муносабати билан дам олиш куни.
Кейин, май ойида ҳафтасига 5 кун ишлайдиганлар 14 кун дам олишади. 6 кунлик жадвалда ишлайдиганлар эса 9 кун дам оладилар.
Эслатиб щтамиз, аввалроқ Наврўз байрамида қозоғистонликлар беш кунлик иш ҳафтасида кетма-кет 5 кун дам олганини ёзган эдик.