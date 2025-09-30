Қозоғистонликлар Хайнанга энг кўп ташриф буюрган сайёҳлар учлигига кирди
ASTANA. Kazinform — Жорий йилнинг 9 ойида Хитой жанубидаги Хайнань провинциясига 980 минг хорижий сайёҳ ташриф буюрди. Энг яхши сайёҳлар учлигига Қозоғистон, Россия ва Жанубий Хитой киради, дея хабар беради Kazinform агентлиги Синьхуага таяниб.
Оролга ташриф буюрган сайёҳлар оқими ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 46,3 фоизга ошди. Расмийлар қизиқиш ортиб бораётганини визасиз сиёсатнинг оптималлаштирилгани билан изоҳламоқда.
Ҳозирда 86 давлат фуқаролари Хайнанга визасиз саёҳат қилишлари мумкин. Йил бошидан буён 395 минг нафар сайёҳ ушбу имтиёздан фойдаланган бўлиб, хорижлик ташриф буюрувчилар умумий сонининг 88,8 фоизини ташкил этади.
Санья минтақанинг асосий курорт маркази бўлиб қолмоқда. Хайкоу шаҳри чегара-ўтказиш пункти маълумотларига кўра, йил бошидан буён биргина Санья ҳаво порти орқали 570 минг хорижий саёҳатчи чегарани кесиб ўтган.
Ўсиб бораётган йўловчилар оқимига жавобан, чегара ва божхона хизматлари, шунингдек, Хайнань провинциясининг бошқа бўлимлари божхона расмийлаштируви самарадорлигини ошириш чораларини кўрди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон МДҲ давлатлари орасида тиббий туризм бўйича етакчига айланди.