OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:42, 16 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонликлар EuroSkills 2025 мусобақасида еттита «Маҳорат медали»ни қўлга киритдилар

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон терма жамоаси Даниянинг Ҳернинг шаҳрида бўлиб ўтган тўққизинчи Европа чемпионати EuroSkills Herning мусобақасида бир вақтнинг ўзида еттита «Маҳорат медали»ни қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Jibek Joly телеканалига таяниб.

    Казахстанцы завоевали семь «Медальонов отличия» на EuroSkills 2025
    Фото: Минпросвещения РК

    Бу – рекорд натижа ва мамлакатимиз тарихидаги энг яхши кўрсаткич ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, турнирда жами 32 та Европа мамлакатидаги 600 га яқин ёш мутахассис иштирок этди.

    Казахстанцы завоевали семь «Медальонов отличия» на EuroSkills 2025
    Фото: Минпросвещения РК

    Қозоғистонни 30 га яқин иштирокчи - коллеж ўқувчилари ҳимоя қилди.

    EuroSkills 2025, казахстанские студенты колледжей
    Фото: Минпросвещения РК

    Йигитларимиз 25 та компетенция бўйича беллашди ва бирданига бир нечта йўналишлар бўйича энг кучли бўлди.

    студенты колледжей на EuroSkills 2025
    Фото: Минпросвещения РК

    Булар - веб-технологиялар, мехатроника, муҳандислик ва график дизайн ва тармоқ бошқарувидир.

    Теглар:
    Ишчи касблари йили Таълим ва фан ҚР Таълим-маориф вазирлиги Талабалар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!