15:42, 16 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонликлар EuroSkills 2025 мусобақасида еттита «Маҳорат медали»ни қўлга киритдилар
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон терма жамоаси Даниянинг Ҳернинг шаҳрида бўлиб ўтган тўққизинчи Европа чемпионати EuroSkills Herning мусобақасида бир вақтнинг ўзида еттита «Маҳорат медали»ни қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Jibek Joly телеканалига таяниб.
Бу – рекорд натижа ва мамлакатимиз тарихидаги энг яхши кўрсаткич ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, турнирда жами 32 та Европа мамлакатидаги 600 га яқин ёш мутахассис иштирок этди.
Қозоғистонни 30 га яқин иштирокчи - коллеж ўқувчилари ҳимоя қилди.
Йигитларимиз 25 та компетенция бўйича беллашди ва бирданига бир нечта йўналишлар бўйича энг кучли бўлди.
Булар - веб-технологиялар, мехатроника, муҳандислик ва график дизайн ва тармоқ бошқарувидир.