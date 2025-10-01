Қозоғистонликлар биринчи АЭС учун 20 000 дан ортиқ номларни таклиф қилди
ASTANA. Kazinform - ҚР Атом энергияси агентлиги раиси Алмасадам Сатқалиевнинг сўзларига кўра, қозоғистонликлар томонидан биринчи атом электр станцияси номини бериш бўйича 20 мингдан ортиқ таклифлар киритилган, деб хабар берди Kazinform мухбири.
"Аслида, бугунги кунга қадар 20 мингдан ортиқ ариза келиб тушди. Юртдошларимизда ушбу танловда иштирок этишга қизиқиш катта. Дастлабки таҳлилларни ўтказдик. Энг кўп берилган таклифларнинг асосан учта тўплами мавжуд", - деди агентлик раиси парламентда ўтказилган брифингда.
Унинг сўзларига кўра, таклифларнинг биринчи тўплами географик жойлашув билан боғлиқ.
“Булар Балқаш, Илийская ёки Улкен каби номлар — Улкен қишлоғи яқинида. Моинқум, Моинқум АЭС”, — деди Алмасадам Сатқалиев.
Қозоғистонликлар таклиф қилган иккинчи номлар туркумига Қозоғистондаги муҳим тарихий, сиёсий ва илмий арбобларнинг номлари киритилган.
“Станцияга академик Чокин, Батуров, Абай, Қаниш Сатпаевлар номини бериш таклифи бор”, — деди у.
Учинчи блок техник ва энергия мавзуларига тегишли.
“Бу “жарық”, “қуат”, “бейбіт”, “атом”, “энергия”, “энерго” каби асосий сўзлардан фойдаланиладиган турли номлар”, - дея тушунтирди Сатқалиев.
Унинг қўшимча қилишича, барча таклифлар этнографлар, тарихшунослар, уран саноати вакиллари, блогерлар ва фикр етакчиларидан иборат махсус комиссия томонидан таҳлил қилинмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги биринчи атом электр станциясига ном бериш учун танлов 25 сентябрда бошланган эди.