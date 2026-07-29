Қозоғистонлик ёш теннисчилар Астана турнирини муваффақиятли бошладилар
ASTANА. Кazinform — Астанадаги Beeline Arena миллий теннис маркази кортларида халқаро Asu Open турнири бўлиб ўтмоқда.
Сандуғаш Кенжебаева ва Ева Коришева World Tennis W15 турнирида қизлар яккалик баҳсларида илк ғалабаларини қўлга киритишди.
Рейтингда 1434-ўринни эгаллаган С. Кенжебаева дунёнинг 1107-ракеткаси, россиялик Мария Михайловани камбэк эвазига мағлуб этди - 5:7, 6:3, 6:0.
Е. Коришева кутилмаганда дунёнинг 938-ракеткаси, ҳиндистонлик Аканкша Дилип Ниттурени 6:2, 7:6 (7:4) ҳисобида мағлуб этди.
Йигитлар ўртасидаги World Tennis M15 турнирида дунёнинг 627-ракеткаси Амир Омарханов рейтингда 1033-ўринни эгаллаган украиналик Владимир Якубенкони 6:3, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Яна бир ёш қозоғистонлик теннисчи Дамир Жалғасбай дунёнинг 1126-ракеткаси, ҳиндистонлик Маан Кешарванига ҳеч қандай имконият қолдирмади – 6:1, 6:2.
Қизлар жуфтлик баҳсларида Альбина Какенова ва Анастасия Кримкова ажойиб натижа қайд этишди. Қозоғистонлик жуфтлик турнирнинг 4-ракеткалари, россиялик Екатерина Маклакова — Мария Шолоховани 3:6, 6:4, 11:9 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
Бир кунда иккита ўйин ўтказган Е. Коришева Айя Нупбай билан биргалиқда биринчи босқичда ҳиндистонлик Сонай Патал - Яшасвини Панварни 6:1, 7:5 ҳисобида мағлуб этишди. Ева ва Айя чорак финалга йўлланма олди.
Астана турнирида бошқа қозоғистонлик теннисчилар ҳам иштирок этишмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева дунё рейтингида 115-ўринга кўтарилди.