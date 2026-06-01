Қозоғистонлик ўқувчиларнинг муҳандислик лойиҳаси АҚШда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида ТОП-15 таликка кирди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик ўқувчилар АҚШда бўлиб ўтган сув ости робототехника бўйича International SeaPerch Challenge 2026 жаҳон чемпионатида юқори натижаларни кўрсатдилар.
2026 йил 30-31 май кунлари University of Maryland базасида бўлиб ўтган халқаро финалда Қозоғистон номидан Бибигул Тўлегенова номидаги ижодий мактабнинг «Nomadic Guardians» жамоаси иштирок этди.
Жамоа таркибида Ерсултан Муқатай, Даяна Жумахан, Амина Умирзакова, Адел Бауиржанова, Амирхан Елубай, Ярослав Врублевский, Азат Орал, Малика Ноғаева ва Алихан Мухтарули бўлди.
Ўқувчиларни Чингиз Ахметулаев, Анель Сауданбекова ва Дарин Ибраев раҳбарлигида тайёрлашган.
Жаҳон чемпионатининг техник аудит бўлимида Қозоғистон жамоасининг муҳандислик ҳисоботи юқори баҳоланди.
“Ҳакамлар ҳайъати муҳандислик лойиҳасига 94 та мумкин бўлган баллдан 88 тасини берди. Натижада, «Nomadic Guardians» жамоаси Technical Design Report номинациясида жаҳон рейтингида 15-ўринга кўтарилди”, - дейилади хабарда.
Танловда дунёнинг турли бурчакларидан 210 дан ортиқ энг яхши технология жамоалари иштирок этди.
Қозоғистонлик робототехниклар техник аудитда ўнлаб хорижий жамоаларни ортда қолдирдилар.
Жамоа аввалроқ Бирлашган Араб Амирликларида бўлиб ўтган SeaPerch West Asia минтақавий кубогида энг юқори тоифада мутлақ ғолиб бўлиб, Қўшма Штатлардаги жаҳон финалига йўлланмани қўлга киритган эди.
"Бу натижа яна бир бор қозоғистонлик ўқувчиларнинг муҳандислик тайёргарлигининг юқори даражасини ва уларнинг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини намойиш этди", - деб таъкидлади ташкилотчилар.