Қозоғистонлик ўқувчилар Хитойда робототехника бўйича ўтказилган чемпионатда еттита совринли ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистондаги “Келажак мактаблари” ва инновацион ижодий марказлар ўқувчилари Хитой Халқ Республикасининг Макао шаҳрида ўтказилган FIRST LEGO League Asia Open Championship 2025 халқаро чемпионатида еттита совринни қўлга киритди.
7-10 августда бўлиб ўтган танлов робототехника, илмий тадқиқотлар ва инновацион лойиҳалар учун Осиёдаги энг йирик платформалардан бирига айланди. Бу йилги танлов “Сув ости дунёсини ўрганиш” мавзусида ўтказилди. Чемпионат 30 дан ортиқ давлатдан 500 дан ортиқ жамоа ва 12 мингдан ортиқ иштирокчини жамлади.
Уч кун давом этган танлов натижасида қозоғистонлик ўқувчилар юқори даражадаги муҳандислик маҳорати, ижодкорлик ва жамоада ишлаш қобилиятини намойиш этди.
Натижалар:
- 2 та бронза медаль - Champions Award ва чемпионатнинг бош мукофоти: Leas ўқув маркази ўқувчилари (Explore тоифаси, 6–10 ёш) ва Орал шаҳри, Ўқувчилар саройининг «Subsquad» жамоаси (Challenge тоифаси, 10-16 ёш).
6 та махсус ҳакамлар мукофотлари:
- Innovation Project Award – Алмати шаҳридаги 97-сонли мактабнинг Nova Team жамоаси (“Келажак мактаблари” лойиҳаси);
- Core Values Award – Leas таълим марказининг Alliance жамоаси;
- Challenge Solution Award ва Innovation Project Award – Туркистон вилоятидаги 33-мактабнинг AquaBots жамоаси (“Келажак мактаблари” лойиҳаси);
- Core Values Award ва Engineering Excellence Award – Чимкент шаҳридаги 149-мактабнинг Yassi жамоаси (“Келажак мактаблари” лойиҳаси);
- Challenge Solution Award – Қизилўрда вилоятидаги 290-сонли мактабнинг OtAi жамоаси (“Келажак мактаблари” лойиҳаси);
- Team Poster Award – Алмати шаҳридаги 97-сонли мактабнинг Arctic Rescuers жамоаси (“Келажак мактаблари” лойиҳаси);
- Team Model Award – Алмати шаҳридаги «Alem» инновацион ижод марказининг Alem Innovators жамоаси.
FIRST LEGO League - мактаб ўқувчиларининг муҳандислик ва тадқиқот кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган LEGO Education платформаси орқали етакчи халқаро дастур. Қозоғистон ва Марказий Осиёда ушбу дастур ҚР Таълим вазирлиги кўмагида USTEM Foundation фонди жамоат фонди томонидан амалга оширилмоқда.