Қозоғистонлик ўқувчилар халқаро олимпиадаларда 1000 дан ортиқ медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - 2025-2026 ўқув йилида Қозоғистон иқтидорли ўқувчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича ишларини кучайтирди, деб хабар беради ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати.
Матбуот хизмати маълумотларига кўра, қарийб 1,6 миллион ўқувчи 80 дан ортиқ республика интеллектуал мусобақаларида иштирок этди.
Халқаро миқёсда 5 052 ўқувчи мамлакат шарафини ҳимоя қилди. Улар 37 та олимпиада ва илмий мусобақаларда иштирок этиб, 1026 та медални қўлга киритдилар. Улардан 190 таси олтин, 332 таси кумуш ва 504 таси бронза медалларини қўлга киритди. Яна 56 иштирокчи махсус мукофотларга сазовор бўлди.
Математика соҳасидаги ютуқларни таъкидлаш жоиз. Қозоғистон жамоаси Вильнюсда бўлиб ўтган European Mathematical Olympiadда мутлақ етакчига айланди. Салоники шаҳрида бўлиб ўтган Balkan Mathematical Olympiadда жамоа кучли математика мактабларига эга мамлакатлар орасида умумий жамоавий ҳисобда 6-ўринни эгаллади. Қозоғистонлик ўқувчилар шунингдек, Фениксда бўлиб ўтган дунёдаги энг йирик фан ва муҳандислик кўргазмаси Regeneron ISEFда ҳам иштирок этдилар. Иштирокчилардан бири сунъий интеллект ёрдамида саратон касаллигини эрта аниқлаш бўйича лойиҳа учун хорижий университетнинг махсус мукофоти ва таълим грантига сазовор бўлди. Хюстонда бўлиб ўтган халқаро робототехника мусобақаларида қозоғистонлик ўқувчилар 50 мингдан ортиқ иштирокчилар орасида 12 та мукофотни қўлга киритдилар. Куз охирига қадар мамлакат ўқувчилари яна 10 дан ортиқ халқаро мусобақаларда иштирок этишни режалаштиряптилар.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг топшириғига биноан халқаро олимпиадалар ва илмий мусобақалар ғолиблари ва совриндорлари бир марталик тўлов оладилар. Олтин медаль учун 1500 бир ойлик ҳисоблаш кўрсаткичи, кумуш медаль учун 1000 ва бронза медаль учун 500 миқдорида бир ойлик ҳисоблаш кўрсаткичи назарда тутилган. Ўқитувчи-мураббийлар 8,5 дан 26,5 гача асосий расмий маош миқдорида рағбатлантириш тўловларини оладилар.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил август ойида Давлат раҳбари биринчи марта Ақордада олимпиада ғолиблари билан учрашган эди. Август кенгаши доирасида у уларнинг устозларига давлат мукофотларини ҳам топширди.