11:11, 14 Январ 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик Тимофей Скатов фаолиятида илк бор «Катта дубулға»нинг асосий баҳсларида иштирок этади
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Тимофей Скатов фаолиятида илк бор «Катта дубулға»нинг асосий тўр баҳсларида иштирок этади, дея хабар беради Kazinform ҚТФ матбуот хизматига таяниб.
Ўйин 6:4, 7:6 (7:5) ҳисобида якунланди. Қайд этиш керакки, иккинчи сетда спортчи 2:5 ҳисобида мағлуб бўлди ва португалияликларга омад кулиб боқди, бироқ Т. Скатов тескари брейкни амалга ошириб, ўйинни тай-брекга олиб чиқди ва ғалаба қозонди.
Т. Скатов учун бу «Катта дубулға» туркумидаги дебют катталар турнири. Илгари Петропавлда туғилган теннисчи фақат ўсмирлар дубулғаларида чиқиш қилган, бу ерда унинг энг яхши кўрсаткичи US Оpen-2017 ярим финалига чиқиш бўлган.