08:00, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик тепловозлари Янги Гвинея халқи томонидан фойдаланилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Ҳиндистон учун 269 дона локомотив вагонларини ишлаб чиқаради. Бу ҳақда пойтахтдаги локомотив йиғиш заводи ходими Kazinform агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.
“Ҳозирча вагонларнинг 45 донасини экспорт қилдик. Қозоғистон маҳсулотлари биринчи навбатда Ҳиндистонга боради. Ҳиндистонда тепловоз тўлиқ йиғилиб, Янги Гвинеяга сотилади. Демак, Янги Гвинея мамлакатининг темир йўли ва иқтисодиётини ривожлантиришда Қозоғистоннинг таъсири бор деган гап”, — дейди маркетинг ва сотув бўлими раҳбари Рауан Донсебаев.
Айтиш жоизки, “Қозоғистон темир жол” миллий компанияси ўтган асрнинг 70-80 йилларида ишлаб чиқарилган эски серияли тепловозларни йўқ қилишни режалаштирган.