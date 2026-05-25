Қозоғистонлик теннисчи Томирис Нуржан Испаниядаги турнирда ғолиб чиқди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Томирис Нуржан Испанияда бўлиб ўтган ITF J60 Les Franqueses del Vallès халқаро турнирида ғолиб чиқди, деб хабар беради Kazinform.
Финал учрашувида қозоғистонлик спортчи уч сетда ғалаба қозонди. Биринчи сетда мағлуб бўлган Томирис ўйинни ўзгартириб, 4-6, 7-6 (6), 6-2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ушбу ғалаба билан Томирис халқаро майдонда яна бир чемпионликни қўлга киритди ва ўсмирлар теннисидаги ютуқлари рўйхатига қўшилди.
Шуни таъкидлаш керакки, ITF J60 Les Franqueses del Vallès турнири Халқаро теннис федерацияси тақвимига киритилган ва бутун дунёдан истиқболли ёш спортчиларни жалб этади.