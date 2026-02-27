OZ
    19:10, 27 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик теннисчи АҚШдаги турнирнинг ярим финалига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 19 ёшли Соня Жиенбаева Аркейдия (АҚШ) ITF W35 турнирининг жуфтлик баҳсларида ярим финалга чиқди.

    Соня Жиенбаева
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистонлик спортчи америкалик Саванна Бродус билан биргаликда дастлаб АҚШ вакили Мая Айенгар — словакиялик Мартина Окаловани — 6:4, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.

    С. Жиенбаева — С. Бродус чорак финалда турнирнинг 4-ракеткаси америкаликлар Алана Смит — Акаша Урообога қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Учрашув Қозоғистон-Америка жуфтлиги фойдасига 6:4, 6:4 ҳисобида ҳал бўлди.

    Учрашув 1 соат 24 дақиқа давом этди.

    Соня Жиенбаева ва Саванна Бродус финал йўлланмаси учун турнирнинг 1-ракеткалари, америкаликлар Эрин Каэтано — Хейли Жаварага қарши курашадилар.

    Яккалик баҳсларида жаҳон рейтингида 1018-ўринни эгаллаган С. Жиенбаева ушбу турнирнинг биринчи босқичида дунё рейтингида 369-ўринни эгаллаган Э. Каэтанога ютқазди — 2:6, 4:6.

    Эслатиб ўтамиз, Михаил Кукушкин Франциядаги турнир муваффақиятли бошлади.

    Сўнгги хабарлар
