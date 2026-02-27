Қозоғистонлик теннисчи АҚШдаги турнирнинг ярим финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 19 ёшли Соня Жиенбаева Аркейдия (АҚШ) ITF W35 турнирининг жуфтлик баҳсларида ярим финалга чиқди.
Қозоғистонлик спортчи америкалик Саванна Бродус билан биргаликда дастлаб АҚШ вакили Мая Айенгар — словакиялик Мартина Окаловани — 6:4, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.
С. Жиенбаева — С. Бродус чорак финалда турнирнинг 4-ракеткаси америкаликлар Алана Смит — Акаша Урообога қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Учрашув Қозоғистон-Америка жуфтлиги фойдасига 6:4, 6:4 ҳисобида ҳал бўлди.
Учрашув 1 соат 24 дақиқа давом этди.
Соня Жиенбаева ва Саванна Бродус финал йўлланмаси учун турнирнинг 1-ракеткалари, америкаликлар Эрин Каэтано — Хейли Жаварага қарши курашадилар.
Яккалик баҳсларида жаҳон рейтингида 1018-ўринни эгаллаган С. Жиенбаева ушбу турнирнинг биринчи босқичида дунё рейтингида 369-ўринни эгаллаган Э. Каэтанога ютқазди — 2:6, 4:6.
Эслатиб ўтамиз, Михаил Кукушкин Франциядаги турнир муваффақиятли бошлади.