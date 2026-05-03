Қозоғистонлик талабалар томонидан ишлаб чиқилган СИ лойиҳаси Нью-Йоркда ғолиб бўлди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик ишланма Нью-Йоркдаги нуфузли Abilities Expo кўргазмаси доирасида ўтказилган RESNA (Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America) танловида бош совринни қўлга киритди.
Қозоғистонлик Жан Амангелди (КБТУ) ва АҚШдаги Berea College талабаси Богдан Миронов физика ўқитувчиси ва дунёнинг энг яхши 50 та ўқитувчисидан бири Асхат Жумабеков раҳбарлигида Kozha деб номланган бепул платформани ишлаб чиқдилар. Сунъий интеллектга асосланган ушбу лойиҳа таълим маърузалари, матнлар ва видеоларни реал вақт режимида имо-ишора тилига таржима қилади.
Лойиҳа раҳбари Асхат Жумабековнинг сўзларига кўра, Қозоғистон жамоасининг Нью-Йоркдаги финалга чиқиши тарихий ютуқ бўлиб, унинг ғалабаси мамлакатнинг илмий ва ёшлар салоҳиятининг яққол намойишидир. Танлов натижаларига кўра, жамоа ўнлаб мамлакатлардан келган иштирокчилар орасида ажралиб турди ва Joey Wallace Educational Scholarship Fund жамғармасидан 1000 долларлик бош совринни қўлга киритди.
Бугунги кунда дунёда 430 миллиондан ортиқ одам эшитиш қобилиятини сезиларли даражада йўқотиш билан яшайди. Фақат Қозоғистонда 5000 дан ортиқ кар ва эшитиш қобилияти заиф болалар таълим олмоқда, бироқ малакали имо-ишора тили таржимонлари етишмайди.
Шу нуқтаи назардан, Kozha платформаси шунчаки IT лойиҳаси эмас. Бу - таълимга тенг кириш имкониятини очадиган инклюзив жамиятни яратиш йўлидаги муҳим қадамдир. Лойиҳа кар ва эшитиш қобилияти заиф болаларга уларнинг сифатли таълим олиш учун ҳақиқий имконият яратади.