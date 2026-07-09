Таэквондо: қозоғистонликлар Жанубий Кореяда бўлиб ўтадиган жамоавий Жаҳон кубогида иштирок этадилар
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоасининг таэквондо бўйича Чхунчхон (Жанубий Корея) шаҳрида бўлиб ўтадиган жамоавий Жаҳон кубогида иштирок этиши маълум қилинди.
Кенг кўламли халқаро турнирда мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган спортчилар рўйхати рўйхати қуйидагича:
- Мақсат Ўринбосар;
- Абдураҳмон Марипов;
- Ануар Муҳаметкаримов;
- Батирхан Кусетов;
- Камила Аймуқашева;
- Аида Таукенова;
- Аружан Найманбаева;
- Нурай Қазнабек.
Таъкидлаш жоизки, жамоавий Жаҳон чемпионати 14-16 июль кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик таэквондочилар Altaic Cup турнирида 18 та медални қўлга киритдилар.