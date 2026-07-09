KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Таэквондо: қозоғистонликлар Жанубий Кореяда бўлиб ўтадиган жамоавий Жаҳон кубогида иштирок этадилар

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоасининг таэквондо бўйича Чхунчхон (Жанубий Корея) шаҳрида бўлиб ўтадиган жамоавий Жаҳон кубогида иштирок этиши маълум қилинди.

    Таэквондо
    Фото: Kazinform

    Кенг кўламли халқаро турнирда мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган спортчилар рўйхати рўйхати қуйидагича:

    • Мақсат Ўринбосар;
    • Абдураҳмон Марипов;
    • Ануар Муҳаметкаримов;
    • Батирхан Кусетов;
    • Камила Аймуқашева;
    • Аида Таукенова;
    • Аружан Найманбаева;
    • Нурай Қазнабек.

    Таъкидлаш жоизки, жамоавий Жаҳон чемпионати 14-16 июль кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик таэквондочилар Altaic Cup турнирида 18 та медални қўлга киритдилар.

    Таэквондо Жаҳон чемпионати Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф