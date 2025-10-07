OZ
Тренд:
    12:39, 07 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик спортчилар жуфтлиги синхрон сузиш бўйича Осиё чемпионати совриндорлари бўлди

    ASTANA. Kazinform – Ҳиндистонда сув спорти бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича эркин дастур асосида аралаш жуфтлик мусобақасининг финал босқичи бўлиб ўтди. Бу ҳақда Спортни ривожлантириш дирекцияси хабар берди.

    Қазақстандық қос спортшы көркем жүзуден Азия чемпионатында қола медаль иеленді
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Қозоғистондан Виктор Друзин ва Наргиза Болатова иштирок этди. Ҳамюртларимиз 241.4613 балл билан учинчи ўринни эгаллади.

    Кантинин Адисайсирибутр, Супитчая Сонгпан - 257.6872

    Кайцзе Вэн, Сужуй Ян – 242.4933

    Виктор Друзин, Наргиза Болатова - 241.4613

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
