12:39, 07 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик спортчилар жуфтлиги синхрон сузиш бўйича Осиё чемпионати совриндорлари бўлди
ASTANA. Kazinform – Ҳиндистонда сув спорти бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича эркин дастур асосида аралаш жуфтлик мусобақасининг финал босқичи бўлиб ўтди. Бу ҳақда Спортни ривожлантириш дирекцияси хабар берди.
Қозоғистондан Виктор Друзин ва Наргиза Болатова иштирок этди. Ҳамюртларимиз 241.4613 балл билан учинчи ўринни эгаллади.
Кантинин Адисайсирибутр, Супитчая Сонгпан - 257.6872
Кайцзе Вэн, Сужуй Ян – 242.4933
Виктор Друзин, Наргиза Болатова - 241.4613