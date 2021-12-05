10:19, 05 Декабр 2021 | GMT +6
Қозоғистонлик спортчи фристайл-могул бўйича жаҳон кубогининг кумуш медали совриндори бўлди
NUR-SULTAN. Кazinform - Қозоғистонлик Павел Колмаков фристайл-могул бўйича жаҳон кубогида кумуш медални қўлга киритди, деб хабар беради Кazinform Оlympic.kzга асосланиб.
Финляндиянинг Рика шаҳрида фристайл-могул бўйича жаҳон кубогининг биринчи босқичи бўлиб ўтмоқда. Эркаклар ўртасидаги баҳсларда Қозоғистон терма жамоаси битта совринни қўлга киритди. Павел Колмаков финалда 82,10 балл тўплади ва иккинчи ўринни эгаллади.
Канадалик Майкл Кингсбери биринчи ўринни олди ва япониялик Юкима Хоришима кучли учликни якунлади.