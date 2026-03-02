OZ
    15:37, 02 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик спортчи Албанияда аёллар кураши бўйича ўтказилган турнирда олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Алматилик спортчи Жамиля Бақбергенова Албанияда ўтказилган аёллар кураши бўйича халқаро рейтинг турнирида ғолиб чиқди, деб хабар беради Kazinform.

    Жамиля Бакбергенова
    Фото: акимат Алматы

    Алматилик спортчи 72 килограмм вазн тоифасида беллашди. Финалда Жамиля Бақбергенова қирғизистонлик Нурзат Нуртаевани 14:3 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.

    “Жамиля Бақбергенова финалга қадар юқори даражадаги тайёргарликни намойиш этди. У ўзининг биринчи жангида польшалик спортчи Виктория Чолуйни (4:3) мағлуб этди, кейин 2023 йилги жаҳон чемпиони ва 2024 йилги Европа чемпиони туркиялик Бусе Тосунни (6:1) мағлуб этди. Ярим финалда алматилик спортчи ҳиндистонлик Дикша Малик билан жангини 10:0 ҳисобида ғалаба билан якунлади”, - деб хабар берди Алмати спорт бошқармаси.

