Қозоғистонлик спортчи Албанияда аёллар кураши бўйича ўтказилган турнирда олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Алматилик спортчи Жамиля Бақбергенова Албанияда ўтказилган аёллар кураши бўйича халқаро рейтинг турнирида ғолиб чиқди, деб хабар беради Kazinform.
Алматилик спортчи 72 килограмм вазн тоифасида беллашди. Финалда Жамиля Бақбергенова қирғизистонлик Нурзат Нуртаевани 14:3 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.
“Жамиля Бақбергенова финалга қадар юқори даражадаги тайёргарликни намойиш этди. У ўзининг биринчи жангида польшалик спортчи Виктория Чолуйни (4:3) мағлуб этди, кейин 2023 йилги жаҳон чемпиони ва 2024 йилги Европа чемпиони туркиялик Бусе Тосунни (6:1) мағлуб этди. Ярим финалда алматилик спортчи ҳиндистонлик Дикша Малик билан жангини 10:0 ҳисобида ғалаба билан якунлади”, - деб хабар берди Алмати спорт бошқармаси.