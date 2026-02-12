Қозоғистонлик шахматчи Алишер Сулейменов Ҳиндистондаги турнирда ажойиб ғалабага эришди
ASTANA. Kazinform - Павлодарлик гроссмейстер Алишер Сулайменов Ҳиндистоннинг Ченнай шаҳрида ўтказилган First Chola Chess International GM Norm Round Robin Tournament 2026 турнирида ғолиб чиқди, деб хабар беради Kazinform.
25 ёшли павлодарлик спортчининг рақиблари орасида Ҳиндистондан олти нафар халқаро уста, шунингдек, бошқа мамлакатлардан учта гроссмейстер: Франциядан Маэль Бойер ва Жозеф Гирель ҳамда Парагвайдан Неурис Дельгадо Рамирес бўлди.
Турнир тўққиз раунддан иборат бўлиб, классик вақт назорати билан ўтказилди — дастлабки 40 та юриш учун 90 дақиқа, ўйиннинг қолган қисми учун 30 дақиқа, биринчисидан бошлаб ҳар бир юриш учун 30 сония қўшимча билан.
Қозоғистон шахмат федерациясининг хабар беришича, Алишер Сулейменов биринчи раундлардан бошлаб етакчилар қаторида ва ҳатто еттинчи раунддаги битта мағлубият ҳам унинг пешқадамлигини ўзгартирмади.
Тўртта ғалаба ва тўртта дуранг билан у олти очко тўплади ва энг яқин рақибларидан ярим очко олдинда якунлади. Турнирдаги 2599 балл билан у ўз рейтингини 11,9 га оширди.
Эслатиб ўтамиз, Алишер Сулейменов 2023 йилда гроссмейстер нормасини бажарган эди. 2023 йилги Qatar Masters Open турнирида у дунёнинг энг яхши шахматчиси, норвегиялик Магнус Карлсенни иккинчи босқичда 31-юришдаёқ, рейтинги 300 баллдан юқори бўлишига қарамай (2839 дан 2512 гача), уни тарк этишга мажбур қилди.