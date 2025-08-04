Қозоғистонлик санъаткорлар Чўлпон-Отадаги “Рух Санат” фестивалида совринли ўринларни эгаллади
Қозоғистонлик санъаткорлар “Рух санат” биринчи Бутунжаҳон анъанавий маданият ва мусиқа фестивалида оғзаки ва профессионал мусиқа санъати ижрочилари халқаро танлов дастури ғолиби бўлди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
1-2 август кунлари Иссиқкўл соҳилида бўлиб ўтган танловда Қозоғистон, Ўзбекистон, Россия, Япония, Ҳиндистон, Миср, Жанубий Корея, Польша, Бангладеш, Гвинея, Эстония, Венгрия ва Непалдан 8 нафар яккахон ижрочи ва 12 ижодий гуруҳ иштирок этди.
Якка тартибдаги ижрочилар ўртасида биринчи ўринни қозоғистонлик Салтанат Қайратқизи ва россиялик Донгак Найдан қўлга киритиб, 200 минг сом (тахминан 1 миллион 242 минг тенге) мукофотини қўлга киритди. Ижодий гуруҳлар ўртасида биринчи ўринни “Tengri Saz” (Қозоғистон) ва “Хараача” (Россия) ансамбли бўлишди. Мукофот 300 минг сомни (тахминан 1 миллион 863 минг тенге) ташкил этди.
“Каусар” (Қозоғистон), “Klara Dudas and Borbala Toreky” дуэти (Венгрия) ва “Super Trio” (Польша) гуруҳи анъанавий маданият ва мусиқани асраб-авайлашга қўшган ҳиссаси учун халқаро ҳайъатнинг махсус дипломига сазовор бўлди.
Ташкилотчилар таъкидлаганидек, танлов тажриба алмашиш ва касбий юксалиш учун жонли майдонга, номоддий маданий меросни асраб-авайлашга ҳисса қўшадиган маданий мулоқот майдонига айланди.
“Рух Санат” фестивали ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган халқаро тадбирга айланади. Кейинги мавзу этник рақсга бағишланади.