Қозоғистонлик полвонлар Венгриядаги рейтинг турнирида олтита медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Будапешт шаҳрида (Венгрия) кураш турлари бўйича рейтинг турнири бошланди.
Мусобақанинг биринчи куни эркин кураш бўйича олтита вазн тоифасида медаллар учун беллашувлар ўтказилди. Натижада Қозоғистон терма жамоаси полвонлари олтита медални қўлга киритди.
ҚР Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, 61 килограммгача бўлган вазн тоифасида иштирок этган Асил Айтақин финалда Туркия вакили Толга Озбекни мағлуб этиб, олтин медалга сазовор бўлди. Ушбу вазн тоифасида Адилет Алмуҳамедов бронза медалини қўлга киритди.
74 килограммгача бўлган вазн тоифасида Нурқожа Қайпанов финалгача етиб борди. Бироқ ҳал қилувчи беллашувда Хитой полвони Фэн Луга мағлуб бўлиб, кумуш медаль билан чекланди.
Бронза медалларини Нурданат Айтанов, Мейрамбек Қартбай (57 килограммгача) ва Начин Куулар (65 килограммгача) қўлга киритди.
Бугун, 16 июлда эркин кураш бўйича 79, 92, 97 ва 125 килограммгача бўлган вазн тоифаларидаги полвонлар баҳсларга киришади. Шунингдек, аёллар кураши вакилалари ҳам мусобақани бошлайди.