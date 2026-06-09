KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонлик падел ўйинчиларининг жаҳон рейтингидаги ўрни маълум бўлди

    ASTANA. Kazinform – Халқаро падел федерацияси (FIP) нинг янгиланган жаҳон рейтингида қозоғистонлик ўйинчилар ўз кўрсаткичларини яхшиладилар.

    Қазақстандық падел шеберлерінің әлемдік рейтингідегі орындары белгілі болды
    Фото: Қазақстан падел федерациясы

    Қозоғистон падел федерацияси матбуот хизмати хабар беришича, мамлакатимизнинг биринчи ракеткаси Жанибек Умбетов 18 поғонага кўтарилиб, FIP рейтингида 491-ўринда турибди.

    Шунингдек, яна бир қозоғистонлик Родион Пак 555-ўриндан 531-ўринга кўтарилди. Евгений Данилов 576-ўринга, Ян Брек 777-ўринга, Алдияр Муздибаев эса 796-ўринга кўтарилди.

    Шундай қилиб, қозоғистонлик падел усталари рейтингда аста-секин энг яхши натижаларига эришиб боряпти.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ падел Осиё ўйинлари дастурига биринчи марта киритилгани ҳақида ёзган эдик.

    Спорт Рейтинг
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф