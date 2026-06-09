Қозоғистонлик падел ўйинчиларининг жаҳон рейтингидаги ўрни маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – Халқаро падел федерацияси (FIP) нинг янгиланган жаҳон рейтингида қозоғистонлик ўйинчилар ўз кўрсаткичларини яхшиладилар.
Қозоғистон падел федерацияси матбуот хизмати хабар беришича, мамлакатимизнинг биринчи ракеткаси Жанибек Умбетов 18 поғонага кўтарилиб, FIP рейтингида 491-ўринда турибди.
Шунингдек, яна бир қозоғистонлик Родион Пак 555-ўриндан 531-ўринга кўтарилди. Евгений Данилов 576-ўринга, Ян Брек 777-ўринга, Алдияр Муздибаев эса 796-ўринга кўтарилди.
Шундай қилиб, қозоғистонлик падел усталари рейтингда аста-секин энг яхши натижаларига эришиб боряпти.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ падел Осиё ўйинлари дастурига биринчи марта киритилгани ҳақида ёзган эдик.