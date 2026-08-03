Қозоғистонлик олимлар асаларичиликни рақамлаштириш платформасини ишга туширдилар
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик олимлар асаларини селекция қилиш ва асаларичиликни бошқариш учун биринчи рақамли платформа Apislabни ишлаб чиқдилар. Ҳозирда ушбу тизим мамлакатнинг турли ҳудудларидаги 201 та асаларичилик томонидан қўлланилади, деб хабар беради Қишлоқ хўжалиги вазирлиги.
Лойиҳа Миллий аграр илмий-таълим маркази олимлари томонидан “Асаларичиликда селекция жараёнини самарали бошқариш технологияларини ишлаб чиқиш” дастури доирасида ишлаб чиқилган. Платформа илмий тадқиқотларни, рақамли бухгалтерия тизимини ва асаларичиликни бошқариш учун замонавий воситаларни бирлаштиради, бу эса селекция ишларини илмий асосда олиб бориш имконини беради.
Apislab учта ўзаро боғлиқ компонентдан иборат ягона рақамли экотизим сифатида ишлайди. Apislab Science веб-иловаси асалари қанотларининг рақамли тасвирларидан фойдаланган ҳолда морфометрик таҳлилни амалга оширади ва тадқиқот натижаларини сақлайди. Apislab Apiary асаларичилик, уялар ва она асалариларни қайд этиш, ишлаб чиқариш жараёнларини рўйхатдан ўтказиш ва ягона идентификация тизимини шакллантириш имконини беради. Apislab Mobile мобил иловаси асаларичиларга асалари уяларини тўғридан-тўғри текшириш, селекция баҳолаш натижаларини киритиш ва маълумотларни умумий маълумотлар базаси билан автоматик равишда синхронлаштириш имконини беради.
– Платформанинг асосий хусусиятларидан бири — ҳар бир асалари уясига ноёб идентификация рақами ва QR кодини бериш. Бунинг ёрдамида асаларичилар уя ҳақида тўлиқ маълумотларга тезда киришлари ва текширувлар ва амалга оширилган бошқа тадбирлар ҳақидаги маълумотларни ягона ахборот тизимида сақлашлари мумкин, – дейилади вазирлик хабарида.
Платформа фойдаланувчилар учун бепул. Ишни бошлаш учун асаларичиликни тизимда рўйхатдан ўтказиш кифоя. Шундан сўнг, асалари уяларини рақамли ҳисобга олиш, текширувларнинг электрон журналларини юритиш, мобил иловадан фойдаланиш ва селекция ишларини қўллаб-қувватлаш учун барча воситалар мавжуд бўлади.
Вазирлик маълумотларига кўра, Apislab платформасининг жорий этилиши маҳаллий асаларичиликни рақамлаштириш, селекция ишлари самарадорлигини ошириш, асалариларнинг генетик ресурсларини сақлаш, фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги алоқани мустаҳкамлаш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда ветеринария соҳаси қандай ўзгараётгани ҳақида хабар берган эдик.