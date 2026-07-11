Қозоғистонлик оғир атлетикачи рекорд ўрнатди ва ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпиони бўлди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик оғир атлетикачи Нуржан Жумабай Колумбиянинг Кали шаҳрида бўлиб ўтган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида рекорд ўрнатди.
Ҳамюртимиз 88 кг вазн тоифасида мамлакат шарафини ҳимоя қилди.
Нуржан Жумабай умумий ҳисобда 348 (155+193) кг оғирликни кўтарди. Шунингдек, у силтаб кўтаришда жаҳон рекордини янгилади.
Кумуш медални Эрик Гуадамуд (Испания) қўлга киритди — 344 (156+188) кг. Хосе Мантилья (Мексика) эса кучли учликни якунлади — 335 (151+184) кг.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик оғир атлетикачи Ернур Мирзахмет Колумбиянинг Кали шаҳрида бўлиб ўтган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритган эди.