Қозоғистонлик мактаб ўқувчилари Халқаро физика олимпиадасида илк бор бешта олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон терма жамоаси 4 июлдан 12 июлга қадар Колумбиянинг Букараманга шаҳрида бўлиб ўтган 56-чи Халқаро физика олимпиадасида (International Physics Olympiad, IPhO) тарихий натижа қайд этди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Миллий жамоанинг барча беш нафар иштирокчиси олтин медалга сазовор бўлди. Бу мамлакатнинг энг нуфузли халқаро интеллектуал мусобақалардан бири бўлган мазкур олимпиададаги иштироки тарихидаги энг яхши натижадир.
Олимпиадада 85 мамлакатдан 381 нафар мактаб ўқувчиси иштирок этди. Қатнашчилардан чуқур билим, таҳлилий фикрлаш ва амалий тайёргарликни талаб қиладиган мураккаб назарий ҳамда экспериментал масалаларни ечиш талаб қилинди.
Олтин медаль соҳиблари:
- Нургул Егенбергенова — Астана шаҳридаги NURORDA мактаб-лицейининг 11-синф ўқувчиси;
- Амирбек Азатбеков — Астана шаҳридаги физика-математика йўналишидаги NISнинг 12-синф ўқувчиси;
- Ильяс Қазимбек — Астана шаҳридаги Spectrum International Schoolнинг 12-синф ўқувчиси;
- Роман Черемнов — Алмати шаҳридаги халқаро «Мирас» мактабининг 12-синф ўқувчиси;
- Дамир Қурман — Астана шаҳридаги физика-математика йўналишидаги NISнинг 11-синф ўқувчиси.
Жамоани тайёрлаш жараёнида мактаб ўқитувчилари, устозлар ва миллий жамоа мураббийлари иштирок этди. Тайёргарлик ишларига PhD, Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон Миллий университети катта ўқитувчиси Гулия Нурбакова раҳбарлик қилди. Халқаро физика олимпиадасида миллий жамоа фаолиятини PhD, SDU катта ўқитувчиси Самат Мақсудов ҳамда физика бўйича халқаро олимпиадалар совриндори Алишер Еркебаев мувофиқлаштирди.