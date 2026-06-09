Қозоғистонлик мактаб ўқувчилари Ал-Хоразмий номидаги халқаро олимпиадада саккизта медални қўлга киритдилар
TASHKENT. Kazinform - Тошкентда Ал-Хоразмий номидаги математика ва информатика бўйича халқаро олимпиада (KhMIO) якунланди, деб хабар беради Kazinform ҚР Таълим-маориф вазирлигига таяниб.
Интеллектуал мусобақада 10 та мамлакатдан иқтидорли мактаб ўқувчилари иштирок этиб, назарий ва амалий масалаларни ечишдаги билим ва кўникмаларини намойиш этдилар.
Олимпиаданинг мақсади - математика ва информатика фанлари бўйича иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, шунингдек, уларнинг тадқиқот ва интеллектуал салоҳиятини ривожлантиришдир.
Саккиз нафар мактаб ўқувчиси иштирок этган Қозоғистон жамоаси тўртта олтин, учта кумуш ва битта бронза медалини қўлга киритиб, ажойиб натижага эришди.