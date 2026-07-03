Қозоғистонлик курашчилар Таиланддаги U20 Осиё чемпионатида учта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Таиланднинг Паттайя шаҳрида ўтаётган U20 ёш тоифасидаги Осиё чемпионатида қозоғистонлик курашчилар медаллар жамғармасини яна битта кумуш ва иккита бронза медали билан бойитди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
82 килограммгача бўлган вазн тоифасида Еркебулан Анапия кумуш медални қўлга киритди. Финал беллашувида у эронлик Алиреза Муҳаммад Ҳоссейнига мағлуб бўлиб, мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
60 килограммгача бўлган вазн тоифасида Алпамис Болатули бронза медали соҳиби бўлди. У учинчи ўрин учун кечган баҳсда япониялик Юсукэ Хиротани мағлуб этди.
97 килограммгача бўлган вазн тоифасида Максим Украинцев ҳам жамоага яна бир бронза медалини тақдим этди. У учинчи ўрин учун беллашувда хитойлик Синью Людан устун келди.