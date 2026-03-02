19:39, 02 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистонлик курашчи Марлан Муқашев халқаро турнирнинг бронза медалига сазовор бўлди
ASTANA. Kazinform — Muhamet Malo Ranking Tournament халқаро турнирида Қозоғистон юнон-рум кураши терма жамоаси вакили Марлан Муқашев (55 кг) бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради пойтахт ҳокимиятининг расмий сайти.
Халқаро мусобақа Албания пойтахти Тиранада бўлиб ўтди.
Ярим финалда ҳамюртимиз ҳиндистонлик спортчи Вишважит Море билан жанг қилди.
Қийин кечган баҳсда Марлан охирги ҳал қилувчи ҳаракат билан 12:12 ҳисобида ҳисобни тенглаштирди ва қоидаларга мувофиқ охирги самарали ҳаракат устунлиги билан ғалаба қозонди.
Шундай қилиб, ҳамюртимиз нуфузли халқаро рейтинг турнирининг бронза медалини қўлга киритди.