    Қозоғистонлик курашчи Марлан Муқашев халқаро турнирнинг бронза медалига сазовор бўлди

    ASTANA. Kazinform — Muhamet Malo Ranking Tournament халқаро турнирида Қозоғистон юнон-рум кураши терма жамоаси вакили Марлан Муқашев (55 кг) бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради пойтахт ҳокимиятининг расмий сайти.

    Елордалық балуан Марлан Мұқашев халықаралық турнирдің қола жүлдегері атанды
    Фото: United World Wrestling

    Халқаро мусобақа Албания пойтахти Тиранада бўлиб ўтди.

    Ярим финалда ҳамюртимиз ҳиндистонлик спортчи Вишважит Море билан жанг қилди.

    Қийин кечган баҳсда Марлан охирги ҳал қилувчи ҳаракат билан 12:12 ҳисобида ҳисобни тенглаштирди ва қоидаларга мувофиқ охирги самарали ҳаракат устунлиги билан ғалаба қозонди.

    Елордалық балуан Марлан Мұқашев халықаралық турнирдің қола жүлдегері атанды
    Фото: United World Wrestling

    Шундай қилиб, ҳамюртимиз нуфузли халқаро рейтинг турнирининг бронза медалини қўлга киритди.

