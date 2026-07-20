Қозоғистонлик "классиклар" Венгрияда бўлиб ўтган турнирни учта медаль билан якунлади
ASTANA. Kazinform — Венгриянинг Будапешт шаҳрида кураш бўйича халқаро рейтинг турнири якунланди.
Мусобақанинг сўнгги кунида юнон-рум кураши бўйича мусобақалар бўлиб ўтди. Натижада Қозоғистон терма жамоаси турнирни битта кумуш ва иккита бронза медаль билан якунлади.
60 кг гача вазн тоифасида Ернур Фидахметов финалда Шаршенбековга ютқазди. Шундай қилиб, у кумуш медални қўлга киритди.
Исхар Курбаев 55 кг гача вазн тоифасида бронза медали учун баҳсда ҳиндистонлик Лалитни мағлуб этди.
Шуни таъкидлаш керакки, аввалроқ Динмуҳаммед Қошқар 67 кг гача вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик курашчи Жамила Бақбергенова Будапештда (Венгрия) бўлиб ўтган халқаро рейтинг турнирида аёллар кураши бўйича кумуш медални қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.