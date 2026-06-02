Қозоғистонлик иқтидорли ўқувчи дунёнинг энг яхши 25 та университетидан бирига ўқишга кирди
ASTANA. Kazinform – Республика физика-математика мактаби (РФММ) ўқувчиси Андрей Репалов дунёнинг етакчи олий таълим муассасаларидан бири — АҚШдаги Duke University университетидан ўқишга қабул қилингани ҳақида таклифнома олди.
Мазкур олийгоҳ жаҳон рейтингида энг яхши 25 та университет қаторига, АҚШ бўйича эса энг яхши 7 та олий таълим муассасаси сафига киради.
Андрей Репалов — РФММнинг энг иқтидорли ўқувчиларидан бири. У академик, муҳандислик ва лойиҳавий фаолият йўналишларида юқори натижаларни намоён этиб келмоқда.
Андрей — «Мактаб фахри» унвонининг уч карра соҳиби, FIRST Tech Challenge халқаро робототехника мусобақасининг ғолиби ва совриндори ҳисобланади. Ушбу мусобақада Қозоғистон тарихида илк бор олтин медални қўлга киритган. Шунингдек, NASA ва Samsung халқаро лойиҳаларининг финалчиси ҳамда ғолиби ҳамдир.
Давлат хизматида Андрей Ashyq Jurek кўнгиллилар ташкилотининг мактаб бўлимини ташкил этди. 2023 йилда унга Таълим-маориф вазирлиги ва USTEM Foundation жамғармаси томонидан қўшма "Йилнинг энг яхши кўнгиллиси" унвони берилди. Шунингдек, у Қозоғистондаги АҚШ элчихонаси томонидан тақдирланган биринчи кўнгиллилардан бири бўлди.
Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазирлиги иқтидорли ёшларни тизимли равишда қўллаб-қувватлайди, талабаларнинг академик ва касбий салоҳиятини ривожлантириш, шунингдек, уларнинг халқаро рақобатбардошлигини ошириш учун шароит яратади.