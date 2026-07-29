Қозоғистонлик мутахассислар UEFА Конференциялар лигаси ўйинига ҳакамлик қилади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик ҳакамлар UEFА Конференциялар лигаси 2026/2027 йилги мавсумдаги иккинчи саралаш босқичининг «Лудогорец» ва «Хапоэль Тель-Авив» ўртасидаги иккинчи ўйинига тайинланди. Бу ҳақда Футбол федерацияси хабар берди.
30 июль куни Разградда Болгариянинг «Лудогорец» ва Исроилнинг «Хапоэль Тель-Авив» жамоалари ўртасидаги иккинчи ўйинни қозоғистонлик ҳакамлар гуруҳи бошқаради.
Саят Қарабаев ўйиннинг бош ҳаками этиб тайинланди. Унга Алексей Долгих ва Сергей Калачев ёрдамчи, қўшимча ёрдамчи ҳакам вазифасини эса Георгий Чеховский бажаради.
Жамоалар ўртасидаги биринчи ўйин исроилликлар фойдасига 2:0 ҳисобида якунланди.
Бундан ташқари, ҚФФ ҳакамлик ва назорат департаменти директори Нуну Каштру Амстердамнинг «Аякс» ва Сербиянинг «Войводина» жамоалари ўртасидаги ўйин инспектори этиб тайинланди.
Иккинчи саралаш босқичининг иккинчи ўйини 30 июль куни Нидерландиянинг Амстердам шаҳридаги «Йохан Кройф Арена»да бўлиб ўтади.
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