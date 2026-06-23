Қозоғистонлик гимнастлар Осиё чемпионатида қандай натижа кўрсатди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг Цзуньи шаҳрида спорт гимнастикаси бўйича 2026 йилги Осиё чемпионати якунланди.
Қозоғистон терма жамоаси энг яхши натижасини жамоавий кўпкурашда кўрсатди. Қозоғистонлик гимнастлар тўртинчи ўринни эгалади.
Дмитрий Патанин ва Дияс Тойшибек алоҳида машқлар бўйича финалга йўлланма олди.
ҚР Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, Тойшибек турникдаги машқларда еттинчи ўринни эгаллаган бўлса, Патанин эркин машқлар дастурида саккизинчи натижани қайд этди.
Эслатиб ўтамиз, Цзуньидаги қитъа чемпионатида Қозоғистон терма жамоасининг етакчиларидан бири Милад Карими иштирок этмади. Гимнаст Осиё чемпионатига тайёргарликнинг сўнгги босқичида жароҳат олган ва ҳозир тикланиш курсини ўтмоқда.