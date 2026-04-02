    11:43, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик гимнастикачилар Мисрдаги Жаҳон кубогида иштирок этади

    ASTANA. Kazinform – Спорт гимнастикаси бўйича Қозоғистон эркаклар терма жамоасининг мураббийлар штаби Қоҳира (Миср)да бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида иштирок этадиган таркибни аниқлади.

    Қазақстандық гимнастар Мысырдағы әлем кубогы кезеңінде өнер көрсетеді
    Фото: ҰОК

    Миср пойтахтида мамлакатимиз шарафини Нариман Қурбанов, Зейнолла Идрисов, Иляс Азизов, Асан Салимов ва Алтинхан Темирбек ҳимоя қилади.

    Жаҳон кубоги 3-6 апрель кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, терма жамоамиз бунгача Туркияда бўлиб ўтган Жаҳон кубогида битта медални қўлга киритган эди. Зейнолла Идрисов ядро улоқтиришда иккинчи ўринни эгаллади.

    Теглар:
    Спорт гимнастикаси Спорт
    Ляззат Сейданова
