Қозоғистонлик гимнастикачилар Мисрдаги Жаҳон кубогида иштирок этади
ASTANA. Kazinform – Спорт гимнастикаси бўйича Қозоғистон эркаклар терма жамоасининг мураббийлар штаби Қоҳира (Миср)да бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида иштирок этадиган таркибни аниқлади.
Миср пойтахтида мамлакатимиз шарафини Нариман Қурбанов, Зейнолла Идрисов, Иляс Азизов, Асан Салимов ва Алтинхан Темирбек ҳимоя қилади.
Жаҳон кубоги 3-6 апрель кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, терма жамоамиз бунгача Туркияда бўлиб ўтган Жаҳон кубогида битта медални қўлга киритган эди. Зейнолла Идрисов ядро улоқтиришда иккинчи ўринни эгаллади.