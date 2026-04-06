    17:50, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик гимнастикачилар Мисрда бўлиб ўтган Жаҳон кубогида иккита медални қўлга киритдилар

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон эркаклар жамоаси Қоҳира (Миср) шаҳрида спорт гимнастика бўйича Жаҳон кубогида медални қўлга киритди.

    Қазақстандық гимнастар Мысырдағы әлем кубогы кезеңінде екі медаль жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    Иккала медаль ҳам от снарядида бажарилган машқда қўлга киритилди.

    Зейнолла Идрисов финалда 14,566 балл билан кумуш медални қўлга киритди.

    Нариман Қурбанов шу дастурда 14,566 балл билан учинчи ўринни эгаллади ва бронза медалини қўлга киритди.

    Олтин медални арманистонлик Гамлет Манукян 14,800 балл билан қўлга киритди.

    Ляззат Сейданова
