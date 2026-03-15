Қозоғистонлик гимнастикачи Туркияда Жаҳон кубогида кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон бадиий гимнастика терма жамоаси аъзоси Зейнолла Идрисов Анталияда (Туркия) бўлиб ўтган Жаҳон кубогида иккинчи ўринни эгаллади.
Қозоғистонлик гимнастикачи от снарядидаги машқда кумуш медални қўлга киритди.
Финалда Идрисов ҳакамлар қарори билан 13.733 балл тўплади.
Ирландиялик Рис Маккленаган 13.900 балл билан мусобақада ғолиб чиқди. Унинг ватандоши Жеймс Хикки 13.566 балл билан учинчи ўринни эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик Роман Маменов таянч билан сакраш машқининг финалида иштирок этади.