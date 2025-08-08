OZ
Тренд:
    10:35, 08 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик фигурали учувчилар Asian Figure Skating Youth Campда иштирок этишади

    ASTANA. Kazinform – 10-18 августда Хитойнинг Харбин шаҳрида фигурали учиш бўйича Asian Figure Skating Youth Camp бўлиб ўтади.

    Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылар Asian Figure Skating Youth Camp лагеріне қатысады
    Фото: ҰОК

    Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, мазкур тадбир Осиё Олимпия кенгаши (АОК), Халқаро конькида учиш иттифоқи (ISU) ва “Осиё болалари” халқаро қўмитаси (CAIC) ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.

    Лагерь OCA/OS континенталь дастури доирасида ўтказиляпти. Унинг асосий мақсади Осиё қитъасида фигурали учишни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашдир.

    Мусобақада Осиё давлатларидан 2009–2013 йилларда туғилган ёш спортчилар иштирок этадилар. Қозоғистондан Екатерина Доставалова ва Семен Резник иштирок этади.

    Теглар:
    Фигурали учиш Спорт Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
