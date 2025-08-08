10:35, 08 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик фигурали учувчилар Asian Figure Skating Youth Campда иштирок этишади
ASTANA. Kazinform – 10-18 августда Хитойнинг Харбин шаҳрида фигурали учиш бўйича Asian Figure Skating Youth Camp бўлиб ўтади.
Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, мазкур тадбир Осиё Олимпия кенгаши (АОК), Халқаро конькида учиш иттифоқи (ISU) ва “Осиё болалари” халқаро қўмитаси (CAIC) ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.
Лагерь OCA/OS континенталь дастури доирасида ўтказиляпти. Унинг асосий мақсади Осиё қитъасида фигурали учишни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашдир.
Мусобақада Осиё давлатларидан 2009–2013 йилларда туғилган ёш спортчилар иштирок этадилар. Қозоғистондан Екатерина Доставалова ва Семен Резник иштирок этади.