11:49, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик енгил атлетикачи Ислом бирдамлик ўйинларида бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик енгил атлетикачи Ирина Конищева Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтаётган Ислом бирдамлик ўйинларида бронза медалини қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Спортчи мусобақада учинчи ўринни эгаллади.
Конищева етти мусобақада 5 270 балл тўплади. Бу натижа унга бронза медалини тақдим этди.
Фотиме Мохитизода (Эрон) 5562 очко билан ғалабани нишонлади. Ўғилой Норбоева (Ўзбекистон) 5488 балл билан иккинчи ўринни эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон аёллар кураши терма жамоаси вакиллари Ирина Казюлина ва Эльмира Сиздиқова Ар-Риёддаги Ислом бирдамлик ўйинларида бронза медалини қўлга киритган эди.