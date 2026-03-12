    20:36, 12 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик биатлончилар Эстонияда Жаҳон кубогида иштирок этадилар

    ALMATY. Kazinform – Эстониянинг Отепаа шаҳрида бўлиб ўтадиган биатлон бўйича Жаҳон кубогида иштирок этадиган қозоғистонлик спортчиларнинг исмлари маълум бўлди.

    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР МОҚ маълумотларига кўра, мусобақа 12-15 март кунлари бўлиб ўтади.

    Жаҳон кубоги доирасида эркаклар ўртасидаги мусобақада Владислав Киреев, Асет Дуйсенов, Вадим Куралес ва Александр Мухин иштирок этади.

    Аёллар ўртасида мамлакат шарафини Милана Генева, Айша Ракишева, Дарья Климина ва Лаура Кинибаева ҳимоя қилади.

    Эслатиб ўтамиз, 12 мартда эркаклар ўртасидаги спринт мусобақаси бўлиб ўтади. Мусобақа Астана вақти билан соат 19:15 да бошланади.

    Ляззат Сейданова
