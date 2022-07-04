18:51, 04 Июл 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик 2020 йилги Олимпиада совриндори бокс турнирида ғолиб чиқди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик боксчи Сакен Бибосинов Нур-Султанда илк бор бўлиб ўтаётган бокс бўйича «Елорда Кубоги» халқаро турнирининг финалида иштирок этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
51 килограммгача бўлган вазн тоифасида чемпионат «олтин»и учун кечган баҳсда Бибосинов кубалик Алехандро Кларо Фисс билан учрашди ва ҳакамлар қарорига кўра ғалаба қозонди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ турнирда яна бир қозоғистонлик Темиртас Жусупов 48 килограмм вазн тоифасида финалда ўзбекистонлик боксчи Асилбек Жалиловни мағлубиятга учратган эди.
Сакен Бибосинов Токио-2020 Олимпиадасининг бронза медали совриндори, шунингдек, Белграддаги 2021 йилги жаҳон чемпиони.
Фото: www.kfb.kz