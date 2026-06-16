Қозоғистон–Хитой музокаралари: атом энергетикаси бўйича янги йўналишлар белгиланди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 16 июнда Хитой Халқ Республикаси Давлат энергетика бошқармаси раҳбари жаноб Ван Хунчжининг Қозоғистон Республикасига ташрифи доирасида ҚР Атом энергияси агентлиги раиси Алмасадам Сатқалиев ва Хитой Халқ Республикаси Давлат энергетика бошқармаси раҳбари Ван Хунчжининг ҳамраислигида фуқаролик ядро энергетикаси соҳасида ҳамкорлик бўйича Қозоғистон-Хитой қўшма ишчи гуруҳининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди.
Томонлар атом энергиясидан тинчлик мақсадларида фойдаланиш соҳасидаги ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилдилар ва шу соҳадаги ҳамкорликни янада ривожлантиришга содиқликларини тасдиқладилар.
Шерикликни янада чуқурлаштиришга қаратилган мувофиқлаштиришни кучайтириш ва амалий ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлиги таъкидланди.
Учрашув якунида эришилган келишувларни акс эттирувчи ва атом энергиясидан тинчлик мақсадларида фойдаланиш соҳасидаги ҳамкорликнинг келажакдаги йўналишларини белгиловчи протокол имзоланди.