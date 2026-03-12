Қозоғистондан кейин яна бир давлат 2026 йилни сунъий интеллект йили деб эълон қилди
ASTANA. Kazinform - Саудия Арабистони Вазирлар Маҳкамаси 2026 йилни Сунъий интеллект йили деб эълон қилди. Ушбу ташаббус мамлакатнинг “Vision 2030” дастури доирасида глобал маълумотлар ва сунъий интеллект маркази сифатидаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган, деб хабар беради Kazinform Economy Middle Eastнашрига таяниб.
Саудия Арабистони маълумотлар ва сунъий интеллект бошқармаси (SDAIA) саноат ривожланишини мувофиқлаштиради. 2019 йилда ташкил этилганидан бери мамлакат инфратузилмани ривожлантириш, саноатни тартибга солиш, инвестициялар ва ўқитишни ўз ичига олган миллий СИ стратегиясини амалга ошириб келади.
Мамлакатнинг маълумотлар ва СИ соҳасидаги ютуқлари халқаро рейтингларда акс эттирилган. Саудия Арабистони 2025 йилги глобал СИ индексида 14-ўринни эгаллади ва араб дунёсида СИ моделларини ишлаб чиқишда етакчи ҳисобланади.
Ушбу соҳага инвестициялар сезиларли даражада ошди: 2024 йилда янги технологияларга давлат харажатлари 56% дан ортиққа ошди ва СИ компаниялари 9,1 миллиард доллар маблағ жалб этди.
Инфратузилма ҳам жадал ривожланиб боряпти. Мамлакатда Shaheen III суперкомпьютери ва дунёдаги энг йирик оммавий маълумотлар маркази бўлган, 480 мегаватт қувватга эга Hexagon маълумотлар маркази ишга туширилди.
Бундан ташқари, Подшоҳлик 430 дан ортиқ ҳукумат тизимларини боғлайдиган Миллий маълумотлар кўлини яратди.
Аввалроқ, Қозоғистон 2026 йилни Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилган эди. Президент Қасим-Жомарт Тоқаев тегишли фармонни имзолаган эди.