Қозоғистондан Эрон бозорига 500 минг тоннадан ортиқ арпа етказиб берилди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ва Эрон Президентлари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Масъуд Пезешкиён қўшма баёнот бердилар, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаев қишлоқ хўжалигини ҳамкорликнинг асосий йўналиши сифатида белгилаб берди.
“Қозоғистон Эрон бозорига дон ва бошқа дон маҳсулотлари етказиб берувчи ҳисобланади. Хусусан, ўтган йили 500 минг тоннадан ортиқ арпа етказиб бердик. Бу ҳажмни бир неча баробар ошириш имконияти мавжуд. Бу масалани жаноб Масуд Пезешкиан билан батафсил муҳокама қилдик. Қозоғистон қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш ва қайта ишлаш саноатини ривожлантиришга катта аҳамият беради. Шу муносабат билан биз сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, янги технологияларни жорий этиш ва замонавий қишлоқ хўжалиги ерларини бошқариш усулларини қўллаш бўйича тажриба алмашишга келишиб олдик”, - деди Давлат раҳбари.
Музокаралар давомида томонлар ахборот технологияларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратдилар. Мамлакатлар ўртасида замонавий IТ ечимларни жорий этиш ва илмий тадқиқотларни кенгайтириш бўйича ҳамкорлик қилиш тўғрисида келишувга эришилди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга расмий ташриф билан келган Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиённи Ақордада кутиб олгани ҳақида хабар берган эдик.