Қозоғистондан 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатига бориш нархи қанча
ALMATY. Kazinform – 11 июнда 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати бошланади. Kazinform мухбири айни пайтда йўлга чиқишни режалаштирган Қозоғистонлик мухлис учун Мундиаль ўйинларига бориш қанча маблағ талаб этишини ҳисоблаб чиқди.
Жаҳон чемпионати қаерда ўтказилади
2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатини АҚШ, Канада ва Мексика биргаликда қабул қилади. Турнир ўйинлари уч мамлакатдаги 16 шаҳарда ўтказилади: улардан иккитаси Канадада, учтаси Мексикада, қолган 11 таси АҚШда жойлашган.
Ғарбий минтақада Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско ва Лос-Анжелес киради. Жанубий минтақада Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Хьюстон, Даллас ва Канзас жойлашган. Шарқий минтақада эса Торонто, Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Майами ва Атланта бор.
Қозоғистондан 2026 йилги Жаҳон чемпионатига боришнинг тахминий қанча туришини ҳисоблаш учун учта ўйинни мисол қилиб олдик. Биринчиси — 19 июлда АҚШнинг Нью-Джерси штатидаги Ист-Ратерфорд шаҳрида бўлиб ўтадиган финал учрашуви. Иккинчиси — 17 июнда Мехикода режалаштирилган Ўзбекистон терма жамоасининг гуруҳ босқичидаги илк ўйини. Учинчиси — 7 июлда Ванкуверда бўлиб ўтадиган 1/8 финал учрашуви.
Ўйин чипталари
Жаҳон чемпионатига боришни режалаштираётган мухлислар учун энг муҳим масалалардан бири бу ўйин чипталарини топишдир. Футбол турнири бошланишига оз вақт қолган бўлса-да, баъзи ўйинлар учун чипталарни топиш мумкин.
FIFA томонидан ажратилган расмий чипталарнинг аксарияти сотилган. Шунинг учун мухлислар чипталарни расмий қайта сотиш платформаси (ресейл) ёки ихтисослашган платформалар орқали сотиб олишлари мумкин.
Чипталарни олдиндан сотиб олган мухлислар уларни ўйин бошланишидан олдин қайта сотишга қўйишлари мумкин. Ҳозирда керакли ўйинлар учун чипталарни Ticombo ёки TicketKosta каби платформалар орқали топиш мумкин.
2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг қиммат турнирлардан бири ҳисобланади. Юқори талаб ва динамик нархлаш тизими туфайли иккиламчи бозорда чипталар нархи асл нархидан бир неча баравар юқори бўлиши мумкин.
Масалан, финал ўйини учун чипталар бир неча минг доллардан бошланса, VIP-пакетлар ўн минглаб долларга тушиши мумкин. Гуруҳ босқичи ўйинлари учун оддий ўриндиқлар учун чипталарни атиги 180 долларга топиш мумкин.
Фирибгарлар қурбони бўлмаслик учун чипталарни фақат ишончли ва расман кафолатланган платформалар орқали сотиб олиш тавсия этилади. Бундай хизматлар нафақат чиптанинг ҳақиқийлигини тасдиқлайди, балки керак бўлганда пулни қайтариб олиш имкониятини ҳам тақдим этади.
Виза
ЖЧ-2026 ўйинларини томоша қилиш учун Қозоғистон фуқаролари стандарт кириш визасига мурожаат қилишлари керак. Турнир доирасида мухлислар учун махсус ёки ягона визалар мавжуд эмас. АҚШдаги ўйинларга бориш учун B1/B2 туристик визаси талаб қилинади. Қозоғистон фуқароларига одатда 10 йил муддатга ушбу виза дарҳол берилади. Канададаги ўйинларни томоша қилиш учун Visitor Visa (Temporary Resident Visa), Мексикага бориш учун эса туристик виза талаб қилинади. Бироқ, агар сизда АҚШ ёки Канададан кўп марталик визага эга бўлсангиз, Мексикага алоҳида визасиз киришингиз мумкин.
Визани расмийлаштириш муддати мамлакатга ва Астана ва Алматидаги консулликларнинг иш юкига қараб фарқ қилади. АҚШ визасини олиш учун интервью талаб қилинади. Ҳозир Қозоғистонда суҳбат учун кутиш рўйхати тахминан 1,5-3 ой давом этади. Агар ариза маъқулланса, паспортдаги виза одатда 2-3 иш куни ичида тайёр бўлади. Агар мухлис ФИФА орқали расмий чиптани сотиб олган бўлса, у FIFA PASS тизими орқали интервью учун биринчи навбатда брон қилишни кўриб чиқиши мумкин. Консуллик йиғими MRV fee) - 185 АҚШ доллари.
Канада визаси учун интервью талаб қилинмайди, аммо аризачи VFS Global виза марказида биометрик маълумотларни тақдим этиши керак. Ҳужжатларни кўриб чиқиш муддати ўртача 6-12 ҳафта (1,5-3 ой). Аризаларни қайта ишлаш 100 CAD ва биометрик маълумотлар учун 85 CАД туради. Умумий харажат 185 CAD (тахминан 135 АҚШ доллари) ни ташкил қилади.
Астанадаги элчихонада Мексика визасига мурожаат қилиш учун учрашув бир неча ҳафтадан бир ойгача давом этиши мумкин. Виза 5-10 иш куни ичида кўриб чиқилади. Консуллик йиғими - 53 АҚШ доллари.
Шу тариқа, АҚШ ёки Канада визаси бўлган Қозоғистон фуқароларининг Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўйинини томоша қилиш учун Мексикага киришида муаммо йўқ. Плей-офф ўйинларига боришни режалаштираётган мухлислар мезбон мамлакатларга виза олиш имкониятига эга.
Авиабилетлар
Ўйинга чипта сотиб олганингиздан сўнг, Шимолий Америкага рейсларни қидиришингиз керак.
Қозоғистондан Жаҳон чемпионати мезбон мамлакатларига тўғридан-тўғри рейслар мавжуд эмаслиги сабабли, мухлислар камида битта трансфер билан учишлари керак бўлади.
10 июнь ҳолатига кўра, Алматидан кўрсатилган йўналишларга бориб-келиш эконом-класс чипталари нархи қуйидагича:
• Алмати - Мехико шаҳри (жўнаш 15 июнь, қайтиш 18 июнь): Франкфурт орқали - 630 минг тенгедан (1291 доллар), Истанбул орқали - 1,3 миллион тенгедан (2665 доллар);
• Алмати - Ванкувер (жўнаш 6 июль, қайтиш 8 июль): Франкфурт орқали - 585 минг тенгедан (1200 доллар), Истанбул орқали - 578 минг тенгедан (1179 доллар);
• Алмати – Нью-Йорк (жўнаш 18 июль, қайтиш 20 июль): Дубай орқали – 816 минг тенгедан (1600 доллар), Истанбул орқали – 875 минг тенгедан (1800 доллар) бошлаб.
Меҳмонхоналар
Жаҳон чемпионати шаҳарларида ўйин кунларида бепул меҳмонхона топиш осон эмас. Арзонроқ вариантни топиш эса ундан ҳам қийинроқ.
Шунга қарамай, 10 июнь ҳолатига кўра, бир киши учун қуйидаги таклифлар мавжуд:
• Мехико шаҳри (16-18 июнь): оддий студия - икки кеча учун 167 доллардан, тўлиқ меҳмонхона хонаси - 330 долларгача.
• Ванкувер (6-8 июль): оддий студия - икки кеча учун 177 доллардан, меҳмонхона хонаси - 913 долларгача.
• Нью-Жерси - Нью-Йорк (18-20 июль): умумий хонадаги ётоқ - 184 доллардан, меҳмонхона хоналари - 2000 долларгача. Минтақадаги хоналарнинг тахминан 78% шу кунларда банд қилинган.
Умумий харажат
Битта ўйин нархини, жумладан, икки томонга чипта, виза, меҳмонхона ва авиачиптани ҳисобга олган ҳолда, бу катта миқдордаги пулни талаб қилади.
Ўзбекистон-Колумбия ўйинини томоша қилиш учун Алматидан Мехико шаҳрига саёҳат (Мексика визаси билан бирга) ҳар бир киши учун камида 1691 доллар ёки тахминан 825 000 тенге туради.
Ванкувердаги 1/8 финал ўйинига саёҳат (Канада визаси билан бирга) ҳар бир киши учун камида 1692 доллар ёки тахминан 825 000 тенге туради.
Ва Алматидан Жаҳон чемпионати финалига ташриф буюриш ҳар бир киши учун камида 3 969 доллар ёки тахминан 1,9 миллион тенге туради.
Биз бир вақтнинг ўзида бир нечта ўйинларни томоша қилиш учун йўл нархини киритмадик. Бироқ, бундай "икки томонга" чипта нархи битта ўйин нархидан анча юқори бўлиши аниқ.
Ҳар қандай саёҳатда бўлгани каби, битта қоида ўзгаришсиз қолади: қанчалик эрта буюртма қилсангиз, шунча арзон бўлади.
Жаҳон чемпионатига саёҳатини олдиндан режалаштирган мухлислар кўп пул ва вақтни тежаб қолишди. Сўнгги дақиқада чипталарни брон қилганлар талабнинг кескин ошиши туфайли авиачипталар, меҳмонхоналар ва ўйин чипталари учун анча кўпроқ пул тўлашлари керак бўлади.