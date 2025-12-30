Қозоғистондаги барча электрон журнал тизимлари 2026 йил охиригача ягона базага интеграция қилинади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда «QazTech» булут платформаси асосида ягона марказлаштирилган омборхона яратишни назарда тутувчи янги таълим маълумотлари архитектураси жорий этилди, деб хабар беради Каzinform ҚР Таълим-маориф вазирлигига таяниб.
Таълим-маориф вазири ўринбосари Асилбек Ахметжанов бу ҳақда Ҳукуматнинг якуний матбуот анжуманида маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, Президентнинг соҳани чуқур рақамлаштириш бўйича топшириқларига мувофиқ, барча ўқувни бошқариш тизимлари 2026 йил охирига қадар модернизация қилинган Миллий таълим маълумотлар базаси (МТМБ) билан интеграция қилинади.
— Биз йиллар давомида хусусий LMSларда тўпланган маълумотларни давлат маълумотлар базасида тўпламоқдамиз. Масалан, бу турли хил LMSлар қўлланиладиган ҳудудларда ўқувчиларни бир мактабдан бошқасига ўтказиш жараёнини соддалаштиради, — деб таъкидлади Асилбек Ахметжанов.
2025 йил охирига келиб, мамлакатдаги мактабларнинг 99 фоизи интернетга уланди. Шаҳар ва қишлоқ жойлари ўртасидаги рақамли тафовутни бартараф этиш бўйича Президентнинг топшириғини бажариш учун 1608 та масофавий мактаб Starlink сунъий йўлдош технологиясига уланди.