Қозоғистонда йил бошидан бери пуллик йўллардан 62 млрд тенге йиғилди
ASTANА. Кazinform — Йилнинг дастлабки 9 ойида мамлакатнинг пуллик йўлларидан фойдаланувчи ҳайдовчилар 62 млрд тенге тўлашди. Бу ҳақда «ҚазАвтоЖол» миллий компанияси хабар берди.
— 2025 йил бошидан бери мамлакат ҳайдовчилари пуллик йўлларда 62 млн мартадан ортиқ сафар қилишди. Бу юқори сифатли йўл инфратузилмасига талабнинг ортганидан далолат беради. Пуллик йўллар нафақат тезкор транспортни таъминлайди, балки шаҳарлар ва мамлакатлар ўртасида ишончли алоқаларни ўрнатади ва ҳудудларнинг иқтисодий ривожланишига ҳисса қўшади, — дейилади компания баёнотида.
Айниқса талабга эга бўлган пуллик йўллар рўйхати қуйидагича:
1. Алмати — Қонаев (10 млн.)
2. Чимкент — Ўзбекистон чегараси (7,8 млн.)
3. Чимкент — Тараз (5,5 млн.)
4. Тараз — Қайнар (4,6 млн.)
5. Чимкент — Қизилўрда (4 млн.)
6. Астана — Темиртау (3,8 млн.)
7. Қонаев — Талдиқорған (3,3 млн.)
8. Астана — Шчучинск (3,27 млн.)
9. Шчучинск — Кўкшетау (2,82 млн.)
10. Астана — Павлодар (2,1 млн.)
11. Алмати — Қоргас (2 млн.)
12. Қостанай — Денисовка (1,57 млн.)
13. Тараз шаҳар айланма йўли (1,56 млн.)
14. Қизилўрда — Орол (1,5 млн.)
15. Кўкшетау — Петропавл (1,47 млн.)
16. Балқаш — Бурилбайтал (1,1 млн.)
17. Павлодар — Семей — Қалбатау (1,1 млн.)
18. Ақтўбе — Россия чегараси (Оренбург) (1,1 млн.)
19. Павлодар — Россия чегараси (Омск) (736 минг)
20. Қостанай — Россия чегараси (Троицк) (698 минг)
21. Орал — Россия чегараси (Самара) (669 минг)
22. Шу — Бурилбайтал (583 минг)
23. Орал — Россия чегараси (Саратов) (485 минг)
24. Қандиағаш — Мақат (462 минг)
25. Бейнеу — Ақжигит (Ўзбекистон чегараси) (140 минг)
26. Ушарал-Дўстлик (56 минг).
Пуллик йўлларга бўлган бундай юқори талаб йўл инфратузилмасини ривожлантиришга янги туртки беради. Йўлларнинг сифатини яхшилаш нафақат транспорт тезлигини оширади, балки замонавий йўл тармоқларига эга ҳудудларнинг иқтисодий ўсишига ҳам ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 2025 йилда Қозоғистонда янги пуллик йўллар пайдо бўлиши ҳақида хабар берган эдик.