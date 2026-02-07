Қозоғистонда йил бошидан бери квартира нархлари қандай ўзгарди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь ойида Қозоғистоннинг иккиламчи уй-жой бозоридаги ўртача нархлар аксарият шаҳарларда ошди, деб хабар беради Kazinform Кrisha.kzга таяниб.
Астанада ўртача нарх рекорд даражадан ошиб, бир квадрат метр учун 600 минг тенгега етди.
Ой давомида нархлар қандай ўзгарган
Krisha.kz мониторингига кўра, Қозоғистонда квартира нархлари декабрь ойига нисбатан ўртача 2 фоизга ошди.
Энг сезиларли ўсиш январь ойида кузатилди:
- Астана: +5,2%;
- Кўкшетау: +3,2%;
- Қарағанди ва Ўскемен: +3,0%;
- Семей: +2,8%.
- Қолган шаҳарларда ўсиш 1 фоиздан 2,6 фоизгача бўлган.
Фақат иккита шаҳарда бироз пасайиш кузатилди:
- Алмати: -0,1%;
- Ақтўбе: -0,4%.
Иккиламчи бозорда бир квадрат метр қанча туради
Январь ойи охирида мамлакат бўйлаб иккиламчи бозорда ўртача нарх бир квадрат метр учун 419 126 тенгени ташкил этди.
Энг қиммат шаҳарлар:
- Алмати — 804 695 тенге/кв.м;
- Астана — 601 740 тенге;
- Чимкент — 490 000 тенге.
Энг арзонлари:
- Қизил-Ўрда — 269 083 тенге/квадрат метр;
- Тараз — 321 653 тенге;
- Ақтўбе — 324 013 тенге.
Нархлар йил давомида қандай ўзгарган
2025 йил январь ойига келиб, Қозоғистонда мавжуд уй-жойларнинг ўртача нархи 9 фоизга ошди.
Энг катта ўсиш Ақтау (+22,7%), Астана (+16,2%) ва Қостанай (+13,5%) шаҳарларида кузатилди.
Чимкент ва Алматида нархлар йил давомида 6-8 фоизга ошди.
Нархлар ҳеч қаерда пасаймади.