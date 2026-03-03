Қозоғистонда янги киберхавфсизлик стандартлари жорий этилади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда маълумотлар ва рақамли инфратузилмани ҳимоя қилишни кучайтиришга қаратилган янги миллий стандартлар тасдиқланди, деб хабар беради ҚазСтандарт.
23 февраль куни ҚазСтандарт платформасида ахборот хавфсизлиги соҳасида стандартларни жорий этиш бўйича онлайн давра суҳбати бўлиб ўтди. Тадбирда давлат органлари, ҳокимликлар, саноат уюшмалари, компаниялар ва экспертлардан 70 га яқин вакил иштирок этди.
Учрашув давомида 2025 йилда ишлаб чиқилган бир қатор миллий стандартлар муҳокама қилинди. Хусусан, ҚР СТ ISO/IEC 15408-4-2025 және ҚР СТ ISO/IEC 15408-5-2025 стандартлари ахборот технологиялари хавфсизлигини баҳолаш талабларини белгилайди. ҚР СТ 4011-2025 стандарти дастурий таъминотни хавфсиз ишлаб чиқиш учун асосий талабларни ҳам белгилайди.
Давра суҳбати очиқ мулоқот форматида ўтказилди. Иштирокчилар янги ҳужжатлардан фойдаланишнинг амалий масалаларини муҳокама қилишди ва мутахассисларнинг тушунтиришларини тинглашди. Тадбирда "Давлат техник хизмати" АЖ ва ESS МЧЖ вакиллари иштирок этди.
ISO/IEC 15408 серияли стандартлари илгари қабул қилинган ҳужжатларни тўлдиради ва ахборот технологиялари хавфсизлигини баҳолашнинг ягона тизимини ташкил қилади. Улар баҳолаш шартларини, ахборот тизимларига ишонч даражасини белгилайди ва давлат тизимларига, шу жумладан давлат сирлари билан ишлайдиган тизимларга ҳам қўлланилади.
ҚР СТ 4011-2025 стандарти дастурий маҳсулотлардаги заифлик хавфини камайтиришга қаратилган ва хавфсиз ишлаб чиқишни ташкил этиш талабларини белгилайди.
ҚазСтандарт маълумотларига кўра, янги стандартларнинг жорий этилиши ахборотни ҳимоя қилишга ягона ва тушунарли ёндашувни шакллантиради. Бу киберхавфсизлик соҳасида тизимли ишларни амалга ошириш ва маҳаллий рақамли ечимларга ишончни ошириш имконини беради.
Экспертларнинг фикрига кўра, стандартлардан фойдаланиш рақамли муҳитнинг барқарорлигини оширади, муҳим маълумотларни ҳимоя қилади ва хорижий технологик ечимларга қарамликни камайтиради.